🔴Des avions furtifs US largueront des bombes sur la Corée du Nord

La tension monte encore entre Washington et Pyongyang. Le dirigeant nord-corĂ©en Kim Jong-un a menacĂ© d’envoyer quatre missiles sur l’Ăźle de Guam, tandis que le chef du Pentagone James Mattis a dĂ©clarĂ© que la population du pays pourrait ĂȘtre anĂ©antie.

Mais les militaires amĂ©ricains n’Ă©cartent pas la possibilitĂ© de neutraliser l’artillerie et les missiles de la CorĂ©e du Nord sans recourir Ă l’arme nuclĂ©aire. Selon le quotidienNezavissimaĂŻa gazeta.

A en juger par les dĂ©clarations de Washington et de Pyongyang, le risque de conflit militaire grandit de jour en jour. En s’adressant Ă l’ennemi potentiel, le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump utilise des expressions susceptibles d’ĂȘtre interprĂ©tĂ©es comme une menace de frappe nuclĂ©aire prĂ©ventive. CNN et d’autres mĂ©dias ont remis en question ces propos: aprĂšs tout, Trump fait souvent de grands gestes, mais ces derniers sont rarement appuyĂ©s par des actions.

Le secrĂ©taire amĂ©ricain Ă la DĂ©fense James Mattis, qui s’exprimait jusqu’ici de maniĂšre moins Ă©motive et mettait mĂȘme en garde contre les consĂ©quences tragiques d’un Ă©ventuel conflit, s’aligne dĂ©sormais sur Trump: le chef du Pentagone a dĂ©clarĂ© que les États-Unis disposaient d’une «supĂ©rioritĂ© nuclĂ©aire Ă©crasante» sur Pyongyang, et que ce dernier devait savoir qu’une guerre «entraĂźnerait la chute du rĂ©gime et l’anĂ©antissement du peuple nord-corĂ©en».

Mais si les menaces de Washington Ă©taient gĂ©nĂ©rales, Pyongyang a donnĂ© une rĂ©ponse plus concrĂšte: l’agence centrale de presse nord-corĂ©enne (KCNA) a diffusĂ© un communiquĂ© informant que la CorĂ©e du Nord Ă©tudiait sĂ©rieusement un plan d’attaque contre l’Ăźle de Guam par quatre missiles stratĂ©giques de moyenne portĂ©e Kwasong-12, qu’elle jugerait nĂ©cessaire pour, premiĂšrement, empĂȘcher l’ennemi d’utiliser ses forces installĂ©es sur les principales bases militaires et, deuxiĂšmement, envoyer un avertissement ferme aux USA.

Cette déclaration surprend par sa description détaillée de la frappe supposée. Elle parle de la distance de tir (environ 2.085 milles), de la trajectoire précise (en survolant trois préfectures du Japon) et de la durée de vol (environ 20 minutes). Sachant que la destination finale des missiles ne sera pas Guam mais les eaux à 18-25 milles de sa cÎte. La concrétisation de ces informations pourrait témoigner de la certitude des Nord-coréens concernant la précision de leurs missiles.

Alexandre Vorontsov, directeur du dĂ©partement CorĂ©e et Mongolie Ă l’Institut d’Ă©tudes orientales affiliĂ© Ă l’AcadĂ©mie des sciences de Russie, note que les dĂ©clarations relatives Ă la riposte de la CorĂ©e du Nord «n’ont rien de fonciĂšrement nouveau: c’est une ligne permanente qui, Ă©videmment, se durcit en pĂ©riode de tension».

L’expert explique que la CorĂ©e du Nord cherche Ă montrer Ă son ennemi potentiel qu’elle ne flĂ©chira pas. Les autoritĂ©s nord-corĂ©ennes savent que les forces ne sont pas Ă©gales mais suivent leur credo selon lequel «il faut ĂȘtre prĂȘt Ă se battre pour l’indĂ©pendance et ne pas cĂ©der au chantage». Elles espĂšrent que l’adversaire n’attaquera pas, car les pertes seraient trop Ă©levĂ©es.

Les USA en ont Ă©galement conscience. «Il ne fait aucun doute qu’ils se fixent pour objectif d’Ă©liminer la CorĂ©e du Nord. Ils prĂ©fĂšrent Ă©viter une grande guerre et utiliser l’Ă©touffement Ă©conomique. C’est pourquoi les AmĂ©ricains disent que l’heure n’est pas aux nĂ©gociations mais aux sanctions», conclut Alexandre Vorontsov.

fr.sputniknews.com

