Trump: l’arsenal nucléaire américain est «plus puissant que jamais»

Suite aux menaces nord-coréennes à l’encontre des bases militaires américaines de Guam, le Président américain a envoyé ce mercredi à Pyongyang un message lourd de sens…

La guerre de mots se poursuit entre Washington et Pyongyang. Sur Twitter, le chef de la Maison-Blanche a lancé mercredi une mise en garde implicite à la Corée du Nord en vantant la puissance de l’arsenal nucléaire des États-Unis.

«Ma première décision en tant que Président a été de rénover et de moderniser notre arsenal nucléaire», a écrit Donald Trump sur son compte Twitter.

My first order as President was to renovate and modernize our nuclear arsenal. It is now far stronger and more powerful than ever before….

