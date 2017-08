📹🔞à Homs, la mort de Deach #Syrie

Qui sont leurs commanditaires, en première ligne la @CIA , puis vous choisissez en libre service.. C’est la maison qui offre!HaHaHa!😡👹👺

Les corps des terroristes morts de Daesh et leurs véhicules blindés et des munitions laissées sur le terrain. L’armée syrienne et ses alliés ont mené une attaque foudroyante dans la campagne Est de Homs.

Vidéo par @C_Military1

Youtbe a retirer la vidéo pour ne pas effrayer Deach! On sème le doute? Pour dire, qui est pour Deach et qui est pour la Résitance « Poutine, Syria and Co »!!! Je vous remets une notre vidéo de l’attaque avant qu’ils aillent sur les lieux des dégâts et des morts de Deach! Yandex

#خاص

مشاهد من صد الجيش السوري والحلفاء هجوم #داعش على محيط منطقة حميمة بريف #حمص الشرقي

