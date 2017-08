La Russie testerait son nouvel hélicoptère Mi-28UB en Syrie

La holding aéronautique Hélicoptères de Russie a annoncé que les troupes russes recevraient bientôt un nouvel hélicoptère d’entraînement qui serait d’abord essayé en Syrie.

L’armée russe envisagerait de tester en Syrie les hélicoptères d’entraînement Mi-28UB conçus sur la base des hélicoptères d’attaque Mi-28N, a raconté le directeur général de la holding Hélicoptères de Russie Andreï Boguinski.

D’après M.Boguinski, l’expérience de combat précieuse acquise en Syrie a permis de développer ce nouvel aéronef.

«Aujourd’hui, l’équipage du Mi-28N se compose d’un pilote et d’un opérateur. L’objectif principal de cette modernisation est de modifier cette machine à des fins d’entraînement et de combat pour que les deux membres d’équipage puissent la piloter. Nous aimerions que ces hélicoptères fassent leurs preuves en Syrie», a-t-il souligné.

Il est prévu que les forces armées russes reçoivent leurs premiers Mi-28UB à la fin 2017.

Le Mi-28UB est conçu sur la base de l’hélicoptère Mi-28N et est équipé d’un double système de pilotage qui permet à l’aéronef d’être manœuvré des deux postes / cabines par l’instructeur, qui en configuration d’entraînement prend place à l’avant, et par le pilote-opérateur en formation.

french.almanar.com.lb

Russia’s new combat helicopter to undergo tests in Syria https://t.co/2GTuh0Mhbf pic.twitter.com/sjwBdunVyg

— TASS (@tassagency_en) 7 août 2017