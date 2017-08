Une 3e guerre Israël-Hezbollah ?

Le Hezbollah, c’est 130 000 missiles, renseignement israélien! C’est de la bombe!

Israël ne pourra pas endurer une nouvelle guerre avec le Hezbollah, a affirmé un ancien général israélien.

Selon l’agence de presse iranienne IRNA qui se réfère au journal Rai al-Youm, le général Giora Eiland, l’ancien chef du Conseil de sécurité israélien aujourd’hui à la retraite, a évoqué cette question lors d’une interview avec la chaîne 10 de la télévision israélienne.

« Israël ne se préoccupe pas d’un accès du Hezbollah aux armes de destruction massive à l’avenir. Ce qui devrait inquiéter Israël, ce sont les arsenaux d’armes dont dispose depuis longtemps ce mouvement et qui, selon les dernières évaluations des services de renseignement, contiendraient plus de 130 000 missiles de différents types. »

Giora Eiland a rappelé que les attaques israéliennes en Syrie sont limitées et strictement planifiées, « pour éviter de provoquer une réaction directe contre Israël ».

Eiland a fait allusion aux dires du ministre israélien des Affaires militaires, Avigdor Lieberman, lequel avait prétendu qu’Israël ne permettrait pas que des armes non-conventionnelles tombent aux mains du Hezbollah. « Même ces déclarations sont une confirmation indirecte de la puissance militaire grandissante du Hezbollah », a déclaré l’ancien chef du Conseil de sécurité israélien.

Giora Eiland a également averti qu’avec la fin du conflit en Syrie, le Hezbollah sera aux côtés de la partie gagnante. Cette question mettra Israël face aux options difficiles, mais cela ne justifiera pas une nouvelle et troisième guerre avec le Hezbollah.

« Israël n’est pas prêt à s’engager dans une nouvelle guerre avec le Hezbollah et ne sera pas capable, non plus, d’en subir les conséquences. (…) Il faut empêcher qu’une nouvelle guerre se déclenche entre les deux parties ; mais, si elle venait à avoir lieu, il faudrait alors y mettre fin en trois jours pour qu’elle ne dure pas 33 jours comme en 2006. »

presstv.ir

