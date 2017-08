L’armée arabe syrienne s’empare de 5 positions dans la banlieue Est de Homs

A l’Est de Mannoukh, l’Armée arabe syrienne élimine plusieurs terroristes

Gouvernorats/Une source militaire a affirmé à SANA que des unités de l’armée arabe syrienne avaient poursuivi leurs opérations militaires contre les terroristes du réseau « Daech » dans la banlieue est de Homs et s’étaient emparées de 5 positions à l’est du village de Mannoukh.

La source a fait savoir que 9 terroristes du réseau « Daech » avaient été tués à l’est du village de Mannoukh, alors que des dizaines d’autres avaient été blessés aux alentours du village de Chandakhiya dans la banlieue est.

Par ailleurs, une source militaire a précisé que des unités de l’armée arabe syrienne avaient resserré l’étau autour des terroristes de ‘’Daech’’ dans la ville de Sukhneh dans la banlieue nord-est de Palmyre et pris pour cible le reste de leurs QG.

A Deir Ezzor, des unités de l’armée se sont accrochées avec des groupes terroristes du réseau ‘’Daech’’ sur l’axe sud de la ville de Deir Ezzor, notamment dans les zones de Maqabeir et du Panorama, à la périphérie de l’aéroport et à Begheliyah.

A ce propos, le correspondant de SANA a révélé que les accrochages s’étaient soldés par la neutralisation de nombreux terroristes du réseau et la destruction de leurs armes.

Sur un autre plan, il a précisé que l’armée de l’air avait détruit des repaires et des véhicules de ‘’Daech’’ dans les zones du Panorama, Maamel et Sariyet Jeneid, aux alentours de la brigade de Ta’mine et de la compagnie de l’électricité, et dans les deux quartiers d’Omal et Hamidiyah et les villages de Tabni, Chumetiyah et Boueitiyah.

Pour leur part , des sources civiles dans la banlieue ouest de Deir Ezzro ont mentionné que des habitants du village de Masrab avaient fait explosé près du réservoir des eaux un dépôt de munitions appartenant au réseau ‘’Daech’’ qui les a déjà transportées du village de Tabni.

La source a indiqué que ‘’les groupes terroristes avaient subi de lourdes pertes, après l’élimination de la majorité de leurs chefs et la destruction de leurs armes et munitions’’.

