Le Hezbollah met en garde Israël !

Nasrallah avait averti que des milliers de combattants seraient mobilisés contre Is raël

Les Israéliens savent très bien que les avertissements de Seyyed Hassan Nasrallah au sujet de la prochaine guerre ne sont pas superflus et que l’axe que l’Iran est en train de créer mobilisera des milliers de combattants de pays islamiques sur la scène de combat contre Israël.

Le site web al-Ahed a écrit que le secrétaire général du Hezbollah a l’habitude de menacer Israël lors de ses discours. Ces menaces consistent à tirer des missiles en direction de la réserve d’ammoniac à Haïfa ou de la centrale nucléaire de Dimona ou bien à s’emparer des régions à l’intérieur de la Palestine occupée. Mais récemment, ces menaces sont entrées dans une nouvelle phase et les deux parties tentent d’en prendre distance.

Lors de son discours à l’occasion de la journée internationale de Qods, le secrétaire général du Hezbollah Seyyed Hassan Nasrallah avait averti que des milliers de combattants seraient mobilisés sur la première ligne de combat contre l’armée israélienne. Cela ne s’avère pas peu probable.

Le Hezbollah entend transformer toute prochaine confrontation avec Israël en une guerre allant au-delà d’un simple conflit entre les deux parties ; c’est pourquoi Téhéran et ses alliés sont en train de créer un axe par un aplanissement des voies terrestres et leur annexion, de l’Iran, jusqu’aux côtes est de la Méditerranée.

« Qu’Israël sache que s’il déclenche une guerre contre la Syrie ou le Liban, cette guerre ne se limitera pas à un conflit entre Israël et la Syrie ou Israël et le Liban. L’axe qui est en passe d’être créé favorisera la participation des milliers ou peut-être des centaines de milliers de combattants du monde musulman dont l’Irak, le Yémen, l’Iran, l’Afghanistan et le Pakistan », avait mis en garde Seyyed Hassan Nasrallah.

parstoday.com