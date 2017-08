L’armée syrienne et les forces alliées ont encerclé et resserrent l’étau autour de Soukhnah

L’armée syrienne a bloqué le principal bastion de Daech dans la province de Homs.

Les forces gouvernementales syriennes ont complètement encerclé la ville d’el-Soukhna dans la province de Homs, a communiqué à Sputnik une source se trouvant sur les lieux.

Syrian Army in storming Sukhnah repeated Palmyra 2 Operation: attack from S &W,control Jabal Tantour,cuts ISIS supply line in East,assault. pic.twitter.com/eS8pzFve4y — Military Advisor (@miladvisor) 6 août 2017

Une source de Sputnik en Syrie a annoncé que l’armée gouvernementale syrienne soutenue par les forces alliées a complètement encerclé la ville d’el-Soukhna, bastion de Daech dans la province centrale de Homs.

«L’armée et les forces alliées ont encerclé et resserrent l’étau autour d’el-Soukhna. Cependant, elles ne sont pas encore entrées dans la ville, les combats se déroulent à ses abords et l’offensive se poursuit», a précisé la source.

La ville d’el-Soukhna est le principal bastion de Daech dans la province de Homs et son dernier rempart sur la voie vers Deir ez-Zor assiégé.

Deir ez-Zor et un aérodrome militaire se trouvant à deux kilomètres de la ville sont assiégés par Daech depuis plus de trois ans. Il y a quelques mois, les djihadistes sont parvenus à couper les communications entre les militaires syriens retranchés dans la ville et la base aérienne.

La garnison de Deir ez-Zor retient les positions et lance même des contre-attaques malgré les assauts réguliers de Daech qui utilise des kamikazes et des voitures piégées. La ville assiégée est approvisionnée en vivres et munitions par voie aérienne. À l’opposé de la situation sur la base aérienne, les hélicoptères venant de Qamichli peuvent encore se poser dans la ville, fournissant les produits de première nécessité et évacuant les blessés.

