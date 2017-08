Syrie :La Russie barricade le ciel de Damas

Les soldats russes protègent le ciel syrien!🚀🚀🚀😄

La Russie a déployé des forces militaires équipés de MANPADs 9K333 Verba ultramodernes dans la région de Ghouta-orientale, près de Damas. Les missiles dont sont munis les soldats russes seront utilisés pour protéger le ciel du Ghouta-orientale, l’une des cinq zones de désescalade instaurées à travers le territoire syrien.

Les drones livrés par les Américains et leurs alliés aux terroristes représentent une menace réelle pour les forces syriennes et leurs alliés, depuis que les terroristes ont réussi à charger ces appareils d’engins explosifs. Le 9K333 Verba est un système de défense aérienne moderne russe et portable. Le missile a un plafond de vol de 4,5 km et est équipé d’un détecteur optique à trois canaux avec capteurs à infrarouge moyen ultraviolet, ce qui lui permet d’être utilisé contre des cibles avec de très petites empreintes thermiques telles que les petits drones électriques.

Ces nouveaux dispositifs sont déployés dans la banlieue de la capitale syrienne, alors que l’aviation syrienne et russe a violemment bombardé vendredi le gouvernorat de Deir ez-Zor, ciblant Daech autour de la zone panoramique.

Les chasseurs russes et syriens décollaient d’une base située à  Homs. Les frappes ont visé essentiellement la principale route d’approvisionnement de Daech sur les champs de pétrole de Thayyem, en passant par les montagnes de Thardeh. Les forces syriennes et leurs alliés se trouvent désormais dans le gouvernorat de Deir ez-Zor, province qui concentre le gros des bataillons terroristes, depuis le retrait de ces derniers de la ville de Raqqa.

presstv.ir