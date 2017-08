Syrie : l’armée poursuit son avancée à Raqqa

Le siège d’al-Nosra détruit par un groupe terroriste takfiriste, ils ont un pète au casque🤢😜🤡

L’armée syrienne poursuit son opération dans la banlieue de Raqqa, où elle est parvenue à libérer plusieurs régions, a-t-on appris de sources syriennes.

Selon l’agence de presse iranienne Tasnim, les forces syriennes poursuivent leur avancée vers le sud-est de la banlieue du sud-est et sont en passe de mettre un terme à la présence de Daech dans le désert qui s’étend de la banlieue orientale de Raqqa jusqu’à la province de Deir ez-Zor.

L’armée syrienne et ses alliés ont repris à Daech les villages de Hawijah Shannan et d’al-Sharida, dans la banlieue est de Raqqa.

Il est à noter qu’au cours de ces deux derniers jours, ils ont réussi à libérer sept localités au sud de l’Euphrate, à contourner les terroristes et à leur couper toute voie de secours, suite à quoi plusieurs positions de Daech ont été détruites.

Lors de cette opération, des dizaines de daechistes ont été tués et leurs chars et blindés ont été détruits.

Selon une source militaire, le prochain but de l’armée syrienne est de libérer et de nettoyer de la présence des terroristes les villages d’al-Khamiseh, d’al-Jaber, de Maqla Kabir, de Maqla Saqir et de Qanem al-Ala.

Selon une autre dépêche en provenance de Syrie, dans le cadre de la poursuite des affrontements inter-terroristes, un groupe takfiriste du nord de la Syrie a fait exploser une voiture piégée à proximité du siège du groupe terroriste du Front al-Nosra (rebaptisé Front Fatah al-Cham) à Rif al-Muhandisin, à l’ouest d’Alep, suite à quoi un nombre de terroristes ont été tués et leur siège a été détruit.

سلاح الجو يدمر عدة مقرات للإرهابيين في ريف حمص https://t.co/fixMeLfEuf pic.twitter.com/y9CQeD5XLh — وزارة الدفاع السورية (@mod_gov_sy) 4 août 2017

L’aviation syrienne détruit également le siège des terroristes dans la campagne de Homs