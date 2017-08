Sibérie : Poutine en vacances, quadricycling, rafting et chasse sous-marine

« Commando Poutine » attaque un brochet au harpon! HaHaHa!🗡⚔️🦈😂🤣

Moscou, 4 août, TASS – Le porte-parole présidentiel russe Dmitry Peskov a informé les médias sur la façon dont Vladimir Poutine a passé ses vacances courtes dans le sud de la Sibérie au début de la semaine. Selon le responsable du Kremlin, le chef de l’Etat russe a parcouru la forêt dense sibérienne, a pêché dans une cascade de lacs de montagne et a passé deux heures dans un costume de plongée sous l’eau, pourchassant un brochet évasif.

« Le 1er au 3 août, en route vers Blagoveshchensk, Poutine a fait un arrêt de près de deux jours à Tyva, dans le sud de la Sibérie, pour camper dans une forêt dense, pêcher sur une cascade de lacs de montagne, chasser du poisson sous l’eau, bronzer, faire de la randonnée , Et aller en quadricycle dans les montagnes « , a déclaré Peskov.

Sur ce bref voyage, il a été accompagné par le ministre de la Défense Sergey Shoigu, le chef de la République de Khakassia Viktor Zimin et le chef de Tyva Sholban Kara-ool.

Peskov a déclaré que « ce n’est pas la première fois que Poutine visitait cette partie du pays pour se reposer et se reposer, mais il a toujours l’œil sur de nouveaux endroits à visiter, tout comme cette fois ».

« Le climat est sévère, fortement continental », a noté Peskov. « Par temps ensoleillé, l’air se réchauffe rapidement et devient assez chaud pour prendre des bains de soleil. Vers le soir, il se refroidit rapidement. Les températures de l’air peuvent chuter à seulement cinq degrés au-dessus du point de congélation, prévoir de garder les vêtements chauds à portée de main. » La température de l’eau dans les lacs est rarement supérieure à 17 degrés Celsius, mais « il n’a pas empêché le président de prendre un bain ».

Pendant les vacances, Peskov a dit, Poutine à un certain point, en combinaison de plongée, a pris un masque et un tube respiratoire et est allé pêcher au harpon.

« Il avait une caméra GoPro plantée sur son masque. Il a filmé des images uniques tout en chassant un brochet. Ce contenu vidéo, aux côtés d’autres vidéos et photos, y compris des images merveilleuses prises à partir d’un quadricoptère, sera bientôt mis à la disposition de tous », a déclaré Peskov. . Le lundi 7 août, le contenu sera publié en premier sur les chaînes de télévision et un peu plus tard le même jour publié sur le site web du Kremlin.

Comme il a raconté les détails de l’aventure de Poutine à la pêche au harpon , Peskov a déclaré que Poutine a passé un bon moment. « Il a pourchasser un brochet pendant deux heures avant de le frapper », a déclaré Peskov. « Ce fut un voyage très bref, mais très mouvementé »..

tass.com

Adaptation Yandex

