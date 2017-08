🇸🇾#Syrie :Le pilote @USNavy qui a abattu un chasseur syrien brise le silence

Le pilote américain Michael Tremel, qui a abattu le 18 juin un Su-22 syrien frappant les terroristes de Daech, a pour la première fois commenté les faits et fourni de nouveaux détails sur l’incident.

Le 18 juin, un Su-22 syrien a été abattu par un avion de coalition internationale F/A-18E Super Hornet au sud de Tabqa, dans la province de Raqqa. Un mois et demi plus tard, le pilote de l’avion américain Michael Tremel a rompu le silence sur l’incident dans une interview accordée à la revue militaire SavetheRoyalNavy.org.

Selon le lieutenant Tremel, la bataille fatale avec le chasseur Su-22 de l’aviation syrienne a duré environ huit minutes.

Le pilote a ciblé un avion syrien Su-22 qui bombardait les Forces démocratiques syriennes appuyées par les États-Unis. M.Tremel a pris lui-même la décision de tirer contre le Su-22.

«Je n’ai pas directement communiqué avec le chasseur syrien, mais il a reçu plusieurs avertissements de notre avion de soutien [E-3 Sentry Airborne Early Warning and Control]», a déclaré M.Tremel. «Donc oui, nous (…) avons ouvert le feu sur une cible en l’air, mais ça revenait à défendre les gars qui bossaient sur le terrain et libéraient ce terrain de Daech».

Le militaire américain a ajouté qu’il n’avait pas vu l’éjection du pilote syrien, mais qu’elle avait été repérée par son copilote.

Dans un communiqué publié par la coalition suite à l’incident, les autorités ont annoncé que l’avion syrien avait été abattu «conformément aux règles de défense collective des forces alliés».

La coalition internationale anti-Daech dirigée par les États-Unis a confirmé qu’un de ses avions avait abattu le 18 juin un Su-22 syrien dans la province de Raqqa (nord). Selon la coalition, l’avion de l’armée syrienne effectuait des frappes contre les Forces démocratiques syriennes soutenues par Washington.

De son côté, Damas a accusé la coalition d’avoir abattu l’un de ses avions qui menait une «mission contre le groupe Daech».

Les actions de la coalition ont été vivement critiquées par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Selon lui, les États-Unis doivent respecter la souveraineté du pays et coordonner leurs opérations avec Damas.

Le porte-parole du secrétaire général de l’Onu, Stéphane Dujarric, a mis en garde contre une escalade du conflit en Syrie.

fr.sputniknews.com

Lt Cdr Michael Tremel – Lors des rencontres avec des avions russes. « Ils se sont comportés avec un grand professionnalisme en tout temps ». savetheroyalnavy

Navy pilot who shot down Syrian jet talks to media for the first time. https://t.co/I7fiHXAUaq pic.twitter.com/8SJqBqF54y — Navy Times (@NavyTimes) 1 août 2017

You American bastards just shot down my cousin’s aircraft (Ali) while taking out the scumbags of ISIS in the area.

Ali hope you are OK bro😞 pic.twitter.com/z6IKFgbtqJ — Majd Fahd 🇸🇾 (@Syria_Protector) 18 juin 2017

This is outrageous. There are rules of war. Syria is a sovereign state and the US an illegal invader. #ReleaseAliFahd https://t.co/pitXX6reZg — Sharmine Narwani (@snarwani) 30 juin 2017

C’est scandaleux. Il y a des règles de la guerre. La Syrie est un État souverain et les États-Unis un envahisseur illégal.