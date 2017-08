Trump promulgue de nouvelles sanctions contre la Russie, l’Iran et la Corée du Nord

Les US défient la Russie, avec Chef Poutine vous allez perdre! HaHaHa! 😃🤣

Le président des États-Unis a promulgué, ce mercredi 2 août, les nouvelles sanctions contre l’Iran, la Russie et la Corée du Nord.

Ces sanctions avaient été validées, la semaine dernière, à la quasi-unanimité par la Chambre des représentants et le Sénat et elles prévoient de nouvelles sanctions contre l’Iran, la Russie et la Corée du Nord.

Le côté antirusse de ce projet de loi avait rendu Donald Trump de plus en plus réticent quant à sa signature, mais il n’était pratiquement pas capable d’y apposer son veto en raison de l’adoption du texte à la quasi-unanimité.

Ce projet stipule que le président américain place des sociétés et des particuliers iraniens sur la liste des sanctions, sous prétexte du programme balistique et des prétendus soutien au terrorisme et violation des droits de l’homme de la République islamique d’Iran.

Au moins trois articles de l’accord nucléaire, signé en juillet 2015 entre l’Iran et les 5+1, interdisent à Washington d’adopter de nouveaux embargos économiques contre l’Iran.

Le projet, qui vient d’être promulgué par le président Trump, aura également des conséquences extrafrontalières pouvant impliquer les sociétés européennes qui coopèrent avec la Russie dans le projet Nord Stream 2.

