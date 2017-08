Les USA abandonnent leur base à al-Tanf

Les Américains ont fini par accepter de se retirer.. al-Tanf sera une base russe 🇷🇺🇸🇾✌️💐🍻🎉

Grande victoire pour l’axe de la Résistance: les États-Unis s’apprêtent à se retirer du point de passage d’al-Tanf sur les frontières syro-irakiennes.

Selon le journal libanais Al Akhbar, l’avancée des forces de l’armée syrienne et du Hezbollah vers les frontières avec l’Irak a bloqué le mouvement de troupes US dans le triangle frontalier d’al-Tanf et les Américains ont fini par accepter de se retirer de ce triangle « dans le cadre d’un accord avec la Russie ».

L’accord « tacite », conclu en coulisse et loin des caméras du monde entier, prévoit la restitution de la base américaine d’al-Tanf à la Russie et le retrait des forces spéciales US de cette base. « Les pourparlers précédant cet accord auraient lieu en marge du sommet du G20 à Hambourg le 8 juillet dernier où Poutine et Trump se sont rencontrés pour la première fois et ont évoqué ensemble la mise en place d’une « zone de désescalade » dans le sud de la Syrie.

Al Akhbar poursuit : » Selon les informations dont notre journal dispose, les signes d’un « grand accord » entre les États-Unis et la Russie se multiplient, accord qui devrait déboucher sur un retrait des forces américaines de leur base à al-Tanf, lieu de cantonnement dressé sur les frontières de la Syrie avec la Jordanie et l’Irak. Cette base sera remise ensuite à la Russie. »

Cette information n’est pas à interpréter indépendamment d’une autre, celle qui traite du sort de la milice terroriste « Jaish Maghawir al-Thawra » : cette milice, qui avait misé gros sur le soutien des États-Unis, se sent désormais complètement désarmée depuis qu’elle a appris la nouvelle du « deal USA/Russie ». L’accord concerne directement la zone où les terroristes de « Jaish Maghawir al-Thawra » devrait opérer. D’ailleurs, l’armée syrienne et ses alliés étendront bientôt leur champ d’action aux régions du nord de la province de Sweida. « Les mercenaires takfiristes des Américains basés à al-Tanf sont totalement désespérés depuis que l’armée syrienne et ses alliés les ont contrés à al-Tanf en bloquant leur accès au point de passage frontalier » Boukamal » sur les frontières avec l’Irak. Et ce n’est pas le fait d’entendre des nouvelles au sujet des accords russo-américains qui pourraient les soulager. Les terroristes se sentent piégés et trahis et ils sont dans une impasse qui ne présente aucun horizon, affirme le journal avant de poursuivre : « Les États-Unis ont bâti une base militaire à al-Tanf dans le stricte objectif de faire avancer leurs troupes le long des frontières syro-irakiennes au niveau de la ville de Boukamal dans le sud est de la Syrie, soit dans la province de Deir ez-Zor ».

Toujours selon Al Akhbar, l’armée syrienne a proposé aux terroristes de « Jaish Maghawir al-Thawra » de se rendre, ce que ces derniers viennent de faire. Sputnik qui confirme cette information fait état de la « reddition massive » des » hommes armés membres de « Jaish Maghawir al-Thawra » qui ont tous déposé leurs armes. Cité par l’agence russe, leur commandant aurait affirmé n’avoir jamais eu l’intention de se battre contre l’armée syrienne : » Nous sommes venus à al-Tanf pour gagner l’argent promis par les Américains. et nous attendions le moment propice pour nous rendre « .

« Jaish Maghawir al-Thawra » a proclamé son existence en 2015 tout en se revendiquant de l’Armée syrienne libre. Elle est composé de déserteurs de l’armée nationale syrienne. La milice a changé de nom à deux reprises : « Armée nouvelle syrienne » puis » Jaish Ghiyadat al-Thawra ».

Le journal libanais Al Akhbar fait aussi des révélations sur les divergences qui ont précédé la dissolution de la milice pro-américaine de « Maghawir » : » Les terroristes de cette milice s’étaient refusés à obéir les injonctions américaines qui leur demandaient d’aller se battre à al-Hasakah dans le nord est de la Syrie contre Daech et ce, aux côtés des Kurdes. Même zizanie règne dans le camp d’autres groupes armés soutenus par les Américains dont « Liwa Shuhada al-Qaritin », actif dans le désert de Syrie. Dans la foulée, le porte-parole de la coalition, le colonel Ryan Dillon avait annoncé ne plus soutenir ce groupe et chercher surtout à le désarmer ».

