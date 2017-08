Le président al-Assad aux héros de l’armée : vous faites l’une des épopées de la gloire

🇸🇾 Le président al-Assad a rendu hommage à l’armée, aux blessés et aux âmes des martyrs

Damas/Le président Bachar al-Assad, Commandant en chef de l’armée et des forces armées, a affirmé que la Syrie fait face à un ennemi takfiriste sans précédent dans l’histoire du point de vue déloyauté, rancune et haine, derrière lequel se trouvent des parties régionales et internationales qui essaient depuis des années de dominer la région tout entière.

Dans un message qu’il a adressé au magazine de /Jaych al-Chaab/ (Armée du Peuple), à l’occasion du 72ème anniversaire de la fondation de l’armée arabe syrienne, le président al-Assad a souligné la fermeté et les victoires que l’armée avait remportées et qui se poursuivent successivement grâce à son héroïsme et au sang des martyrs.

«Vous faites aujourd’hui l’une des épopées de la gloire et vous écrivez, par votre fermeté et votre détermination, les aspects de la victoire proche », a affirmé le président al-Assad dans son message, donnant confiance à l’armée qui réalisera la victoire.

Le président al-Assad a enfin rendu hommage à l’armée, aux blessés et aux âmes des martyrs.

R.B. / A. Chatta sana.sy