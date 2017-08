L’armée syrienne s’empare de 9 villages et des puits pétroliers dans la banlieue sud de Raqqa

🇸🇾 L’aviation de combat a effectué des raids intensifs sur les repaires de «Daech»

Gouvernorats/L’armée arabe syrienne s’est emparée d’une zone de 40 km de longueur dans la banlieue sud de Raqqa, comprenant 9 villages et des puits pétroliers, après avoir infligé de lourdes pertes aux terroristes de Daech.

Une source militaire a déclaré à Sana que l’armée a repris le contrôle des villages de Hweijet Chnan, Rahba Sabkha, Jili, Rabia, Ziabia, Mestaha, Chamra, Islam et les puits pétroliers de Jarayeh.

La source a indiqué que les opérations de l’armée, depuis le 14 du mois dernier, avaient fait un grand nombre de tués et des centaines de blessés parmi les terroristes de Daech, et causé la destruction de 330 véhicules, 12 QG, 3 chars deux véhicules de combats, 3 entrepôts de munitions, 11 canons et 5 mitrailleuses.

L’armée de l’air syrienne avait exécuté ce matin des raids sur des positions des terroristes de Daech dans la ville de Maadane et dans les villages de Khmeissiyah, Jaber, Muqlat Kabir et Muklat Saghir, selon la source militaire qui s’exprimait à Sana.

Dans la banlieue est de Homs, une unité de l’armée s’est accroché avec des groupes terroristes de «Daech», qui ont attaqué avec un véhicule piégé l’un des points militaires au monts de Chomariyah.

«L’attaque a été repoussé, le véhicule piégé a été détruit et de nombreux terroristes ont été tués ou blessés», selon le correspondant de Sana.

Toujours dans la banlieue est de Homs, une source militaire a souligné que l’armée de l’air avait effectué des raids intensifs sur les repaires des terroristes de «Daech» dans le village de Hamima au sud-est de la ville de Boukamal près des frontières administratives entre Raqqa et Deir Ezzor.

«Les raids se sont soldés par la destruction des véhicules et des repaires du réseau terroriste et la neutralisation de nombre e ses éléments», selon la source.

D’autre part, l’armée de l’air a effectué des raids contre les regroupements des terroristes de «Daech» à Jana Alawi, à Qleib al-Thor, à Salba, à Dakila Chamaliyah et à Dakila Janoubiya dans la zone de Salamiya dans la banlieue est de Hama.

«Des repaires des terroristes ont été détruits et un certain nombre parmi eux ont été tués ou blessés», a souligné la source.

De même, le correspondant de Sana à Hama a souligné qu’une unité de l’armée avait détruit deux véhicules piégés du réseau terroriste «Daech» à la périphérie du mont de Marina Kalta qui font route vers l’un des points militaire à l’est de la zone d’Athraya dans la banlieue est de Hama.

A Deir Ezzor, l’aviation de combat a effectué des raids intensifs sur les repaires de «Daech» dans le village de Begheiliya et Tallet Allouh sur les environs sud de la ville.

«Les raids se sont soldés par la destruction des repaires et d’un dépôt de munitions et d’armes du réseau précité», a dit la source.

De même, le correspondant de Sana indiqué, d’après des sources civiles dans la banlieue est de la ville, que des groupes d’habitants avaient attaqué le siège du service de Hosba affilié au réseau terroriste «Daech» dans la zone de Soussa dans la banlieue de Boukamal et tué l’émir du service.

Les sources ont ajouté qu’un groupe d’habitant avait aussi attaqué une voiture transportant des chefs de «Daech» dans la même zone et tué un certain nombre parmi eux, dont Abou Safya Kandari et Fayçal Chumari.

L.A./R.B.

sana.sy