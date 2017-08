Syrie :Avancées de la Résistance à Raqqa

La Résistance cherche à couper la communication des Kurdes et FDS*! Ça sent le roussi! 😲

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/O_morse_code.ogg

Les dernières évolutions sur le terrain dans l’est de la province de Raqqa montrent que l’armée syrienne et les combattants du Hezbollah ont réussi à faire reculer les terroristes de Daech sur plusieurs fronts et à prendre le contrôle de la cité de Hawijan Shenan.

Les opérations des forces alliées se sont poursuivies sur cet axe l’après-midi de dimanche et les cités de Badat al-Jaboli, Ghanem Ali et al-Rabiah ont ainsi été nettoyées de la présence des terroristes.

L’armée syrienne tente en ce moment de stabiliser ses positions dans la région.

Une source sur le terrain a annoncé dans un entretien avec Mashregh News : « Les forces syriennes et celles de la Résistance se sont rapprochées du rif de l’Euphrate et elles cherchent à couper pour de bon la communication des Kurdes des Forces démocratiques syriennes avec le sud-est de la province de Raqqa et la province de Deir ez-Zor. »

La distance entre les forces alliées et les frontières administratives de la province de Deir ez-Zor est désormais de 6 km. Il semble que les opérations aux alentours de la cité de Salam Aleikum se poursuivront jusqu’à ce que soit coupée la communication des forces kurdes avec le sud-est de Raqqa. De plus, l’avancée en direction de Deir ez-Zor devrait être interrompue pour une courte période.

Selon Mashregh News, l’armée et les combattants de la Résistance sont actuellement à 60 km de la ville de Deir ez-Zor.

presstv.ir

FDS* Forces démocratiques syriennes