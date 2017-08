Libye: annonce problématique de #Macron

Ce qui est très inquiétant, c’est cette volonté de la France de sous-traiter et d’externaliser la demande d’asile – Human Rights Watch

En marge de la visite d’un centre d’hébergement de réfugiés à Orléans, le président français a annoncé la création de « hotspots » en Libye « dès cet été ».

Cette annonce a suscité beaucoup de polémique notamment au HRW*.

Pour beaucoup d’activistes des droits de l’homme, ce qui est très inquiétant, c’est cette volonté de la France de sous-traiter et d’externaliser la demande d’asile.

Par ailleurs, Emmanuel Macron a invité, Fayez al-Sarraj, et le maréchal Khalifa Haftar, qui se disputent le contrôle de la Libye à Paris et a joué le médiateur entre les deux hommes. Que cherche Macron en Libye ? Pourquoi a-t-il invité ces deux hommes ?

Dégré-Mahi Yowouri, analyste des questions africaines nous répond.

presstv.ir

hotspots

*Human Rights Watch

Emmanuel Macron a décidé de créer des hot spots français en Libye l’été 2017