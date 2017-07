Les efforts de la #Russie🇷🇺 en Syrie: nous invite tous à rejoindre

Nous nous attendons Ă ce que nos collègues occidentaux apportent une contribution rĂ©elle Ă ces efforts pour apporter une paix durable Ă la Syrie – Ambassadeur Alexander Yakovenko

La Russie poursuit ses efforts en Syrie visant à normaliser la situation humanitaire et à éliminer le terrorisme dans la région.

En mĂŞme temps que la lutte contre Deach, le front d’al-Nosra dans toutes ses rĂ©incarnations et d’autres organisations terroristes reconnues comme telles par le Conseil de sĂ©curitĂ© de l’ONU, la Russie contribue Ă©galement Ă l’Ă©tablissement de conditions pour assurer le cessez-le-feu entre les troupes du gouvernement syrien et l’opposition.

Ă€ partir de juin, la Russie a soutenu la signature d’accords de cessez-le-feu avec des reprĂ©sentants de 508 villes et villages. Le nombre total de zones habitĂ©es reconciliĂ©es a atteint un niveau de 2,043 sans prĂ©cĂ©dent.

Pour mettre fin Ă la violence en Syrie, la Russie avec la Turquie et l’Iran a lancĂ© Ă Astana une initiative visant Ă mettre en place des zones de dĂ©gradation dans tout le pays.

Le 7 juillet, la Russie, les États-Unis et la Jordanie ont convenu d’Ă©tablir la première zone de ce type dans le sud-ouest de la Syrie. RĂ©cemment, les dĂ©tails finaux ont Ă©tĂ© Ă©laborĂ©s sur la façon dont cette zone fonctionnera, y compris le suivi de la cessation des hostilitĂ©s et l’accès sans entrave Ă l’aide humanitaire et la traversĂ©e par les civils dans les deux sens.

Il faut intensifier le travail humanitaire en Syrie, Ă la fois par l’ONU et sur une base bilatĂ©rale visant Ă amĂ©liorer le sort de la population et Ă soutenir le processus de rĂ©conciliation nationale. La Russie fait sa part.

Plus de 190 missions humanitaires offrant 159 tonnes de nourriture aux civils ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es rĂ©cemment. Au cours des deux derniers mois, les avions de transport russes ont livrĂ© 475 tonnes de nourriture Ă la ville assiĂ©gĂ©e de Deir-ez-Zor. Des opportunitĂ©s supplĂ©mentaires s’ouvrent avec le dĂ©ploiement des points de contrĂ´le et des postes d’observation le long des sections convenues de la ligne de contact de la zone de dĂ©sastres du sud-ouest et celle de Ghouta de l’Est.

La Russie coopère activement avec l’EnvoyĂ© spĂ©cial des Nations Unies pour la Syrie Staffan de Mistura et tous les participants au processus de règlement reprĂ©sentĂ© par les pays de la rĂ©gion qui sont prĂŞts Ă trouver une solution durable et pacifique. De toute Ă©vidence, la clĂ© est de mettre en place un dialogue direct entre le gouvernement syrien et l’opposition armĂ©e. Nous nous attendons Ă ce que nos collègues occidentaux apportent une contribution rĂ©elle Ă ces efforts pour apporter une paix durable Ă la Syrie.

