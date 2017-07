Syrie :Plus de 400 soldats russes arrivent à Daraa, des hauteurs du Golan

Et mener des offensives pour expulser le reste des terroristes de Deach et Al-Qaïda de la région

By Leith Fadel

Beyrouth, Liban, 15h30 – plus de 400 soldats russes ont été déployés dans les gouvernorats de Daraa et Quneitra dans le sud de la Syrie, lundi, pour commencer leur effort de maintien de l’ordre dans le sud de la Syrie, une source militaire a déclaré Al-Masdar cet après-midi.

Les soldats russes seront chargés de maintenir le cessez-le-feu entre les Forces armées syriennes et les rebelles dans les provinces de Daraa et Quneitra.

Ce cessez-le-feu au sud de la Syrie est contrôlé par les Russes, américains et jordaniens ; Cependant, il n’est pas entièrement clair comment ces deux derniers seront impliqués dans le processus.

Avec le cessez-le-feu en cours au sud de la Syrie, les militaires syriens et des forces rebelles devraient être capables de mener des offensives pour expulser le reste des terroristes de l’État islamique Deach et Al-Qaïda de la région.

almasdarnews.com

Adaptation Yandex

