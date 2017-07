Syrie: l’armée reprend la banlieue sud-ouest de Raqqa

🐯 Le commandant syrien Soheil Hassan, alias Tigre, se trouve en effet à la tête de ces effectifs

L’armée syrienne et ses alliés ont réussi à atteindre la rive de l’Euphrate via la périphérie du sud-ouest de Raqqa.

Selon la chaine Al Manar, l’armée syrienne et ses alliés ont libéré tour à tour les villages de Ghanem Ali, al-Jabila, et al-Rabiya, dans la périphérie sud-ouest de Raqqa sur fond de divergences qui opposent de plus en plus la composante arabe et kurde de la coalition pro-américaine à Raqqa.

Les forces syriennes sont aussi parvenues à libérer les hauteurs situées dans la banlieue sud-ouest de Raqqa pour se diriger depuis la campagne sud vers l’Euphrate. C’est une importante avancée réalisée par les Forces spéciales syriennes, les «Forces du Tigre». Le commandant syrien Soheil Hassan, alias Tigre, se trouve en effet à la tête de ces effectifs.

Les sites proches de la soi-disant «opposition syrienne» ont d’ailleurs fait publier des photos mettant en scène les forces spéciales syriennes et leur commandant alors qu’ils se trouvaient dans la localité d’al-Sabinat à l’est de Raqqa.

L’avancée des forces syriennes dans le sud-ouest de Raqqa a infligé un lourd bilan aux terroristes de «Daech» qui ont perdu 37 des leurs au cours des combats. Selon cette même information, les Forces du Tigre continuent à opérer dans la périphérie est de Salmiyah, non loin de l’est de Hama: l’objectif étant la libération d’Aqirbat et d’atteindre la ville de Raqqa.

french.alahednews.com.lb

Les forces du Tigre Souheil_al-Hassan