✝️Le président est venu embrasser les reliques de l’amiral Ushakov et de l’apôtre Andrew

kremlin.ru

Le jour de la marine, Vladimir Poutine a visité la cathédrale navale de Stavropegial de Saint-Nicolas à Kronstadt accompagné du patriarche Kirill de Moscou et de la Russie et du ministre de la défense russe Sergueï Choïgou.

Le président a visité la cathédrale et a parlé avec les marins et les habitants de Kronstadt.

Avant le jour de la Marine, le 27 juillet, un sanctuaire avec les reliques du saint béni guerrier Fyodor Ushakov a été amené à la cathédrale depuis le monastère Sanaksar de la Nativité de la Mère de Dieu. Cette année marque le bicentenaire de la disparition d’Ushakov. Le président est venu embrasser les reliques de l’amiral Ushakov et de l’apôtre Andrew, le premier appel.

La cathédrale navale de Stavropegial de Saint-Nicolas a été déposée dans la ville forteresse de Kronstadt après le décret de 1903 de l’empereur Nicolas II en l’honneur du bicentenaire de la marine russe et a été bénie en présence royale en 1913. En 1929, la cathédrale a été fermée et pillée. En 2002, Alexis II, le saint patriarche de Moscou et de toute la Russie, a béni la résurrection de la cathédrale navale à Kronstadt. Les travaux de restauration ont fonctionné au printemps 2013. La grande bénédiction de la cathédrale a été menée le 28 mai 2013 par Sa Béatitude Théophilos III, Patriarche de la Ville sainte de Jérusalem et Patrimoine Kirquel de Sa Sainteté. L’abbé de la cathédrale est Archimandrite Alexei Ganzhin. La cathédrale est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO et est protégée par l’État.

en.kremlin.ru

Adaptation Yandex