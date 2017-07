Arsal: entrée en vigueur de l’accord #Hezbollah

✌️L’armée libanaise viserait un plan audacieux… Accès à un accord pour que Daech quitte la Syrie

L’accord de cessez-le-feu conclu jeudi matin entre le Hezbollah et les éléments armés du Front al-Nosra, dans le jurd d’Ersal, devrait entrer en vigueur dans les heures à venir.

Le journal Asharq al-Awsat rapporte que plus de cinq mille terroristes du Front al-Nosra et leurs familles se sont inscrits pour effectuer un transfert du Liban vers le Qalamoun et Idlib en Syrie. En contrepartie, 8 combattants du Hezbollah, dont 3 avaient été capturés durant la bataille d’Ersal, seront libérés.

850 familles et des éléments du Front al-Nosra se rendront du village d’al-Qasir à Idlib et 150 autres familles accompagnées des éléments de Saraya Ahl al-Sham iront vers le Qalamoun. Ces personnes seront acheminées par deux convois, sous la surveillance de l’armée et de la Sûreté générale libanaises , en présence d’ONG et du Comité international de la Croix-Rouge, selon l’Agence nationale d’information (ANI).

« Cet accord de cessez-le-feu a suscité la joie de la population d’Ersal. Cela permettra le retour de nombreux réfugiés chez eux et réduira l’inquiétude des citoyens libanais. Le camp de réfugiés syriens de Wadi Hamid sera démantelé et la région industrielle reprendra ses activités d’antan », a déclaré l’adjoint au maire d’Ersal.

Quant à l’armée libanaise, elle suit de près les prochaines évolutions afin de pouvoir annoncer l’heure zéro des nouvelles opérations anti-Daech dans les collines de Ras Baalbek et d’al-Qaa.

500 rebelles armés occupent environ 200 km² du territoire libanais, du nord-est d’Ersal aux collines de Ras Baalbek.

Les sources militaires ont annoncé à Asharq al-Awsat que l’accord de cessez-le-feu entre le Hezbollah et le Front al-Nosra avait permis le commencement des opérations.

L’armée libanaise vise deux plans : 1. Attaque et offensive militaire ; 2. Accès à un accord pour que Daech quitte la Syrie. Elle n’a jamais négocié avec le groupe terroriste, mais l’affaire des militaires libanais enlevés sera décisive dans tout accord.

presstv.ir