Un combattant du #Hezbollah au père #Hamel: nous protègerons nos frères #chrétiens

✝️Père Jacques Hamel, votre âme n’éteindra jamais

A chaque guerre, qu’elle soit contre l’occupation israélienne ou le terrorisme wahhabite, les combattants du Hezbollah offrent leurs victoires à toutes les personnes opprimées dans le monde. Dans la bataille du jurd d’Ersal libanais, ils ont anéanti le terrorisme qui ne distingue entre les religions ni les races et ont offert le plus cher pour défendre toute l’humanité.

Les moudjahidines du Hezbollah n’ont pas oublié les victimes chrétiennes décédées aux mains de ce terrorisme criminel. Le père Jacques Hamel, tué cruellement dans son église il y a un an, a eu une part de la victoire dans le jurd d’Ersal. Une photo qui a parcouru les médias sociaux, montre un combattant du Hezbollah, tenant une pancarte écrite en langue française et à l’adresse du père Hamel, et dans laquelle il promet au nom du Hezbollah de protéger les frères Chrétiens.

Le père Hamel, 86 ans, a été assassiné par des terroristes de «Daech» le 26 juillet 2016 dans l’église de Saint-Étienne-du-Rouvray en France. Ces criminels n’ont pas respecté son poste religieux ni son âge, et l’ont tué sans grâce.

Depuis le champ de bataille, et malgré la fatigue due aux combats et les blessures, les moudjahidines ont rendu hommage au père Hamel. Ils ont alors affirmé à travers la lutte contre le terrorisme takfiriste, ils défendent toute l’humanité et toutes les religions.

Rappelons que ce n’est pas la première fois que les combattants du Hezbollah expriment leur soutien à des frères chrétiens. Maaloula, le village syrien à majorité chrétienne, libéré en 2014 avec le soutien du Hezbollah à l’armée syrienne, a été la preuve de la pureté de la bataille du Hezbollah contre le terrorisme.

french.alahednews.com.lb

