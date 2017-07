Syrie… Poutine Chef de guerre, la crainte d’Israèl

y a une seule loi… Poutine 🇷🇺😀😅😂🤣

Le site proche des milieux du renseignement de l’armée israélienne, Debkafile accuse la Russie d’avoir profité de la crise de ces derniers jours à Qods occupée pour déployer » ses forces sur les frontières syriennes avec la Jordanie et Israël « .

Les tensions à Jérusalem (Qods occupée, NDLR) et la crise diplomatique entre la Jordanie et Israël (liée à la mort de deux Jordaniens dans une fusillade contre l’ambassade israélienne à Amman, NDLR) ont été reçues par la Russie comme du pain bénit. En l’espace de quelques jours, les Russes ont déployé 800 soldats sur les frontières syriennes avec Israël et 400 autres sur celles avec la Jordanie et tout ceci, en affichant une indifférence totale face aux exigences israéliennes en la matière, peut-on lire dans l’article de Debkafile qui revient par la suite sur la nationalité et le lieu de cantonnement précis des forces russes : » le contingent russe est déployé au sud de la Syrie à quelques lieux des postes frontaliers israéliens. La plupart de ces soldats sont d’origine ingouche, tchétchène ou encore daghistanaise. »

Debkafile fait écho ensuite au « profond mécontentement » d’Israël de voir la Russie mais aussi les États-Unis afficher « une indifférence totale » face aux exigences sécuritaires mainte fois formulées par Israël au sujet des zones de désescalade dans le sud de la Syrie : » le sud de la Syrie semble être au centre des coopérations militaires russo-américaines en Syrie » qu’elle que soit la position de Tel-Aviv.

» La Russie a mis en place début juillet une première zone de désescalade à Deraa sans se donner la peine d’en expulser les forces du Hezbollah. La principale inquiétude d’Israël consiste désormais à voir une deuxième zone de désescalade se mettre en place dans le sud ouest syrien ou encore au Golan, là aussi sans que les Russes demandent au Hezbollah de s’en retirer. »

Pars Today

Debkafile est une presse israélienne reconnue de confiance, parfois ses émotions laissent entendre que ses écritures ne me semblent pas neutre. Néanmoins, Debkafile exprime sa neutralité de presse web et écrite, une une analyse réelle du terrain et de la bataille. Merci, Yandex

La Russie au Golan

La Russie a déplacé ses troupes dans le sud de la Syrie, à 8 km de la frontière israélienne du Golan, face aux objections israéliennes, le rapporteur DEBKAfile. Moscou a utilisé le tumulte sur l’impasse du Mont du Temple et la crise diplomatique entre Israël et la Jordanie pour couvrir son déploiement de troupes Forces spéciales aux frontières de la Syrie avec Israël et la Jordanie. debka.com