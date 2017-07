Le Pentagone préoccupé: et si Trump déclarait la guerre à la #CoréeDuNord?

Après que Donald Trump a commencé dernièrement à faire état de ses projets concernant les forces armées américaines sur son compte Twitter, des représentants du Pentagone se sont montrés préoccupés par l’éventualité d’une guerre entre les États-Unis et la Corée du Nord, lit-on dans l’Independent.

«Suite à une réunion avec mes généraux et mes experts militaires, veuillez noter que le gouvernement américain ne va ni accepter ni permettre…», a tweeté d’abord Donald Trump, son idée étant limitée à un nombre concret de signes.

After consultation with my Generals and military experts, please be advised that the United States Government will not accept or allow……

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 juillet 2017