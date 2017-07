USA :Le Lieutenant de Trump, @Scaramucci, clashe des collègues de la Maison Blanche

Waschington, Reuters – La guerre ouverte a éclaté dans le cercle intérieur du président Donald Trump alors que son nouveau directeur des communications, Anthony Scaramucci, a attaqué des collègues de la Maison-Blanche dans des commentaires obscènes publiés jeudi.

Scaramucci a renversé le chef d’état-major de la Maison Blanche, Reince Priebus et le stratège en chef de Trump, Steve Bannon, dans un article de The New Yorker basé sur une conversation téléphonique le mercredi soir entre l’un des correspondants du magazine et Scaramucci.

Au milieu d’un courant de langue vulgaire, l’ancien financier de Wall Street nommé au poste de communication a déclaré vendredi dernier à Priebus un «putain de schizophrène paranoïaque» et a accusé Bannon d’essayer de construire sa propre marque «hors de la putain de force du président».

Dans un message de Twitter après l’apparition de l’article en ligne, Scaramucci a déclaré: « J’utilise parfois un langage coloré. Je m’abstiendrai dans cette arène, mais je n’abandonnerai pas le combat passionné pour l’agenda de @realDonaldTrump ».

I sometimes use colorful language. I will refrain in this arena but not give up the passionate fight for @realDonaldTrump‘s agenda. #MAGA

— Anthony Scaramucci (@Scaramucci) 27 juillet 2017