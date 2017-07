@Rihanna à l’#Elysée, avec un tweet, elle gagne 3 milliards € de nos #Impôts

La chanteuse a rencontré le couple présidentiel à l’Elysée pour parler d’éducation dans les pays pauvres.

Un mois après l’avoir interpellé sur Twitter, Rihanna a été reçue plus d’une heure mercredi à l’Elysée par Emmanuel Macron, « une rencontre absolument incroyable » selon la star, venue lui demander de financer le Partenariat mondial pour l’éducation, un fonds humanitaire dont elle est l’ambassadrice.

Thank you Mr. President @EmmanuelMacron and Madame First Lady for the incredible meeting and passion for global and girls education! 🇫🇷

— Rihanna (@rihanna) 26 juillet 2017