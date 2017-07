Syrie :Les avions russes bombardent le bastion de Deach dans le Sud-Est de Raqqa

🇷🇺 🎥 Les Forces aérospatiales russes attaquent Deach à Madan, bravo les gars!

Beyrouth, Liban, 16h00 – Pendant la progression de l’Armée syrienne, le bombardement du dernier bastion de l’État islamique Deach dans la campagne Sud-Est d’Al-Raqqa a commencé, alors que les avions russes frappent les positions du groupe terroriste.

L’aviation russe venant par la province de Homs ont effectué plus d’une dizaine de frappes aériennes déjà aujourd’hui, atteignant les positions de l’État islamique dans la ville de Ma’adan.

Avec l’armée syrienne et les tribus Raqqawi maintenant à 4 km de Ma’adan, l’armée de l’air russe a attiré leur attention sur cette ville afin d’affaiblir les fortifications du groupe terroriste.

Ma’adan est une ville stratégique située le long de la route de Raqqa-Deir Ezzor ; sa proximité avec la frontière du gouvernorat de Deir Ezzor fait une priorité absolue pour le Haut Commandement de l’Armée syrienne.

