Nasrallah, #Hezbollah : Nous sommes devant une grande victoire militaire à #Arsal

Victoire ✌️

Beyrouth / Le Secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a affirmé que l’objectif de la bataille se déroulant actuellement à Arsal est de faire sortir les terroristes du « Front Nosra » des zones qu’il contrôle dans les zones montagneuses de Fleitta en Syrie et des zones montagneuses d’Arsal au Liban.

Dans une allocution qu’il a prononcée aujourd’hui sur la bataille des zones montagneuses d’Arsal, Nasrallah a dit qu’une grande partie des zones montagneuses sur les territoires syriens et libanais avait été reprise.

« Nous sommes devant une victoire militaire et sur le terrain très grande », a-t-il martelé, assurant que cette victoire avait surpris tout le monde en raison de la rapidité, de la précision et du nombre qui n’est pas important des martyrs et des blessés.

Et Nasrallah de poursuivre : « Nous avons combattu aux côtés de l’armée arabe syrienne dans la bataille des zones montagneuse de Fleitta », affirmant la libération de toutes les zones montagneuses de Fleitta.

A.Chatta

sana.sy

Dans une grotte dans la périphérie d’Arsal, un certain nombre de matériaux pour la fabrication d’explosifs, des médicaments et de la nourriture