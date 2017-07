L’armée syrienne reprend le contrôle du village de Bgheilieh dans la banlieue de Homs

L’aviation syrienne a infligé de lourdes pertes à Deach aux environs de Deir Ezzor

Gouvernorat/Des unités de l’armée arabe syrienne ont repris le contrôle du village de Bgheilieh, au nord-est de Jbab Hamad dans la banlieue de Homs.

Par ailleurs, l’armée syrienne, soutenue par l’armée de l’air, ont exécuté des opérations intensives contre les regroupements du réseau «Daech» à Deir Ezzor.

Le correspondant de Sana dans la ville a indiqué qu’une unité de l’armée avait détruit un dépôt de munitions du réseau et éliminé de nombreux de ses éléments terroristes dans le village de Bgheiliya dans la banlieue ouest de la ville.

Il a ajouté que des accrochages avaient éclaté entre des unités de l’armée et des groupes terroristes appartenant à «Daech» à Maqaber, et à l’entour de l’aéroport et du régiment 137, faisant des tués et des blessés parmi les terroristes.

De même, des raids menés par l’armée de l’air syrienne sur la périphérie du Panorama et Liwaa al-Ta’Mine aux environs de Deir Ezzor avaient infligé audit réseau de lourdes pertes.

In pictures: #ISIS drones score direct hits on Syrian Army positions in Deir Ezzor https://t.co/dg2UusIWWx #DeirEzzor #SAA — Al-Masdar News (@TheArabSource) 26 juillet 2017

D’autre part, des sources civiles de la ville de Boukamal ont fait savoir que des habitants de la ville s’étaient accrochés avec des terroristes de «Daech» et avaient blessé un terroriste parmi eux.

Elles ont ajouté que le réseau avait exécuté 3 civils dans le village de Sweidane et un autre dans la localité de Jalaa dans la banlieue est de la ville.

Razane / L.A.

sana.sy