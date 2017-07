La résistance libanaise élimine de nombreux terroristes du Front Nosra aux hauteurs d’Arsal

Le Hezbollah domine le Front al-Nosra dans la vallée de Hamid à l’Est d’Arsal

Beyrouth / La résistance nationale libanaise a éliminé un certain nombre de terroristes du Front Nosra et détruit leurs véhicules dans la bataille qu’elle mène pour le 6ème jour consécutif contre les réseaux terroristes aux hauteurs d’Arsal.

Selon le site web d’al-Manar, la résistance libanaise a abattu 17 terroristes du Front Nosra et blessé d’autres et détruit 3 véhicules et une lance-roquette lors de sa progression aux hauteurs d’Arsal.

L.A.

sana.sy

