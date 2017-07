Fin de partie en #Syrie

Mom, viens me chercher, je veux rentrer maison! Mom!!! 📵😂🤣

Le rideau est tombé en Syrie. Le principal commanditaire de la guerre vient de se dévoiler publiquement: Tel Aviv s’oppose avec une extrême véhémence aux efforts américains et russes visant à imposer des zones d’apaisement en Syrie sous prétexte que cela renforcerait la présence militaire iranienne près de ses frontières…

La messe est dite. Israël est à la fois le principal belligérant et le principal bénéficiaire dans ce conflit et il est hors de question d’arrêter la guerre maintenant.

Tel Aviv se méfie au plus point de Trump et ne cache plus son aversion vicérale pour Vladimir Poutine. Il lui reste certes l’Arabie Saoudite, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne aux côtés de ses protégés djihadistes mais ses alliés ne peuvent plus rien faire tant la machine s’est enrayée. Le grand allié US s’embourbe dans un trés grave conflit interne tandis que les pays du Golfe se déchirent comme au temps pré-islamiques. L’Union européenne? Israël s’en est toujours moqué et pourtant c’est tout ce qui reste…Autant dire rien. L’échec en Syrie marque celui de toutes les opérations hybrides menées avec des groupes islamistes crées par les services spéciaux israéliens et saoudiens dans la région.

Paradoxalement, la CIA soutenait, finançait, formait et armait les groupes armés les plus violemment anti-américains et anti-occidentaux…Un tropisme que Trump veut supprimer à ses risques et périls car l’État profond ne le lui pardonnera jamais.

