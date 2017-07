China :La marine chinoise aux portes de l’OTAN

Chef Poutine, oui Chef Xi, enfin chez nous! HaHaHa! 🇨🇳🇷🇺

Tandis que la marine US focalise ses efforts sur un éventuel endiguement de la Chine au Pacifique, Pékin lorgne la corne de l’Afrique orientale et la Méditerranée.

L’ouverture d’une base navale chinoise à Djibouti a coïncidé avec la présence de navires de guerre chinois au large de la Syrie en Méditerranée orientale (dans le cadre d’exercices conjoints avec la marine russe) et, fait nouveau, en Baltique!

Les navires de guerre chinois arrivés en mer Baltique pour un exercice conjoint avec la Russie ont été surveillés par la Royal Navy et des navires danois et néerlandais. Si les trois navires de surface ont bien été aperçus, aucune trace des deux submersibles chinois qui ont réussi à traverser la Manche et évoluer en mer Baltique sans être détectés par l’OTAN.

Pékin poursuit-il une stratégie de changement de flanc (Fanbían) pour réduire la pression en mer de Chine orientale en allant sonder les frontières de l’OTAN ou est-ce l’évolution logique de l’évolution accélérée des capacités de la marine de guerre chinoise et son rôle dans la protection du collier de perles, une longue suite de bases disséminées le long des routes maritimes Sud en parallèle à la nouvelle route de la Soie?

