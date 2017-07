Syrie :L’armée avec la Résistance reprend les zones montagneuses de Fleitta, Qalamoun

Le Front Nosra de Macron soutenu par la France s’est fait latter par l’Armée syrienne et le Hezbollah

Gouvernorats /Des unités de l’armée arabe syrienne, en collaboration avec la Résistance libanaise et les forces de sécurité intérieure, ont repris le contrôle de toutes les zones montagneuses de Fleitta dans la zone de Qalamoun ouest dans la banlieue de Damas après y avoir éliminé les derniers rassemblements du réseau terroriste « Front Nosra », selon un commandant sur le terrain de l’armée arabe syrienne.

Par ailleurs, des unités de l’armée opérant dans le gouvernorat de Deir Ezzor, se sont accrochées avec des terroristes du réseau ‘’Daech’’ aux environs sud de la ville de Deir Ezzor et à la périphérie de l’aéroport, tuant et blessant un certain nombre d’eux, selon le correspondant de SANA dans le gouvernorat.

En outre, le correspondant a ajouté que les accrochages sur l’axe sud de la ville avaient coïncidé avec des raids menés par l’armée de l’air syrienne contre les collines situées au sud de la ville, et causé la destruction d’une mitrailleuse lourde et nombre de repaires du réseau ‘’Daech’’.

Bulletin français

sana.sy