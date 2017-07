Washington demande le désarmement du Hezbollah

Le Liban n’est pas un état des État-Unis « à ce que je sache » *

L’ambassadrice des États-Unis auprès de l’ONU a demandé le désarmement du Hezbollah libanais.

L’ambassadrice des États-Unis auprès de l’ONU, Nikki Haley, a rencontré mercredi 19 juillet, le coordonnateur spécial des Nations Unies pour le Liban, Sigrid Kaag, avec qui elle a discuté des moyens de faire progresser la mise en œuvre de la résolution 1701 du Conseil de sécurité, appelant au désarmement de tous les groupes au Liban, et spécialement le Hezbollah.

Haley a souligné la nécessité pour la communauté internationale de faire plus pression sur le Hezbollah pour désarmer ce mouvement et empêcher ses démarches anti-israéliennes.

Le département d’État américain a prétendu mercredi dans son rapport annuel sur le terrorisme que l’Iran, vu son soutien au Hezbollah et aux autres groupes à Gaza, en Irak, en Syrie et dans d’autres endroits du Moyen-Orient, restait le plus grand protecteur du terrorisme d’État dans le monde.

» Alors que les groupes soutenus par l’Iran maintiennent leurs forces et leurs capacités pour menacer les intérêts des États-Unis et leurs alliés, l’Iran se réserve toujours son rôle de protecteur du terrorisme d’État en 2016 « , indique le rapport ajoutant que l’Iran restait le principal fournisseur des besoins financiers du Hezbollah et qu’il avait formé et entraîné des milliers d’éléments de ce mouvement sur ce territoire.

parstoday.com

Haley : le monde doit « exercer plus de pression sur le Hezbollah pour qu’il se désarme » https://t.co/a29hqkbkxl pic.twitter.com/2a3uj297Dz — The Times of Israel (@TimesofIsraelFR) 20 juillet 2017

Nikki Haley discusses Hezbollah threat with UN Special Coordinator https://t.co/ZL7tSdr7Fo — Nikki Haley (@NikkiHaleyDaily) 20 juillet 2017

#Hezbollah :Le Liban n’est pas un état des État-Unis « à ce que je sache »* https://t.co/5pIPsFHh8L #Russie Merci !😡 pic.twitter.com/Rl8hFXr97A — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 21 juillet 2017

* »à ce que je sache » ou « à ce que je sais » « à ce que je connaisse » ou « à ce que je connais » ? merci?