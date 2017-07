Syrie : l’armée russe s’installe prochainement à Quneitra

Israel, je suppose que la Syrie est syrienne et, que le Golan est syrien!😜😝😡👹👺

Des unités de l’armée russe se préparent à s’installer dans les prochains jours, dans la ville syrienne de Quneitra et à prendre position juste en face de la frontière syro-israélienne du Golan occupé, révèlent les sources proches des renseignements militaires israéliens à DEBKAfile.

Leur fonction consistera à contrôler le respect de la trêve dans la deuxième zone de désescalade du sud-ouest de la Syrie, trêve annoncée par les présidents américain et russe Donald Trump et Vladimir Poutine, lorsqu’ils se sont rencontrés en marge du sommet du G20 à Hambourg.

Quneitra se trouve à 5 kilomètres à la frontière d’Israël où sont installées des forces de l’armée de ce régime.

Après avoir accueilli favorablement l’accord, Israël avait dit qu’il s’opposait à la présence des unités russes à sa frontière.

En allusion aux propos du mardi 18 juillet du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, DEBKAfile a écrit que la clause portant sur la sortie des forces iraniennes et des forces soutenues par ce pays jusqu’à 40 km de Quneitra, avait été retirée sans faire aucun cas des demandes urgentes d’Israël.

DEBKAfile conclut que l’absence de tout engagement de Poutine et de Trump sur ce sujet, laisse Israël pleinement exposé à la présence des forces iraniennes et celles du Hezbollah entre la frontière du Golan et une zone supervisée par leur allié soit l’armée russe.

french.almanar.com.lb