By Leith Fadel

Beyrouth, Liban, 14h55 – L’armée de l’air russe a publié jeudi une grande base d’État islamique Deach dans la campagne orientale du gouvernorat de Hama cette semaine.

Le ministère publiera des images d’un avion russe qui détruit le siège de l’État islamique dans la ville de Jubb Al-Abyad, à l’Est de Hama, montrant le moment où une bombe a frappé l’installation du groupe terroriste à l’Est de la ville de Salamiyah.

En raison de l’offensive de l’armée syrienne à l’est de Hama, l’armée de l’air russe a récemment intensifié ses frappes aériennes dans cette province, sa détermination à affaiblir l’État islamique.

Deach a longtemps maintenu une présence dans la campagne orientale de Hama, causant des ravages dans les zones gouvernementales à plusieurs reprises; Cela a incité l’armée arabe syrienne à les expulser une fois pour toutes..

Adaptation Yandex

