Le Kremlin a appelé la demande de Zakhartchenko de Malorossiya comme initiative personnelle

«La demande de Zakhartchenko faite ce matin selon le sujet de Malorossii, est son initiative personnelle, les médias ont appris cela ce matin . Nous restons attachés aux accords de Minsk», — a dit Peskov aux journalistes.

Auparavant le chef de DNR Alexandre Zakhartchenko a proposé de créer sur la période de transition jusqu’à trois ans le nouvel État de Malorossiya comme la successeuse de l’Ukraine — avec le statut hors bloc, le cours sur la restitution des liens avec la Fédération de Russie et l’adjonction à l’État fédéré de la Russie et la Biélorussie.

La direction de la république populaire De Lougansk a communiqué que ce projet avec la LNR n’était pas examiné. Le porte-parole du parlement de DNR Denis Pouchilin a précisé que la création de Malorossiya est seulement l’idée, qui est perçue ambigument, y compris en DNR, et il est nécessaire d’en savoir plus. Le représentant autorisé de la Fédération de Russie dans le groupe de contact du Donbass, Boris Gryzlov, a marqué que l’initiative selon Malorossiya ne s’inscrit pas dans le procès de Minsk et est non l’objet de la politique réelle, et la réponse aux demandes provocatrices de Kiev.

