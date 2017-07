Le pouvoir balistique iranien non négociable #Iran

⚠️ Les responsables américains doivent être un peu plus sages.. l’Iran est un pays puissant

Le chef d’état-major des forces armées de la République islamique d’Iran estime que le pouvoir balistique du pays a une vocation défensive et qu’il n’est pas négociable.

« Le fait de mettre sur un pied d’égalité le Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) et les groupes terroristes ou de lui imposer des sanctions similaires sera un grand risque pour les Américains, leurs bases et leurs troupes dans la région », a affirmé le général Mohammad Baqeri, chef d’état-major des forces armées de la République islamique d’Iran lors d’une conférence à Meched.

Il affirme qu’aujourd’hui, la République islamique d’Iran est plus forte que jamais et a renforcé ses capacités défensives en vue de faire face aux menaces étrangères.

En allusion à la situation prévalant en Asie du Sud-Ouest, il a déclaré que cette région était l’axe des évolutions mondiales, exposée à de nouveaux complots en raison de l’ingérence des puissances hégémoniques, la cruauté des Israéliens et la trahison de certains gouvernements oppresseurs de la région.

Évoquant l’éclatement de la tension et de la divergence entre certains pays arabes de la région, il a dit que l’Iran recommandait aussi bien à l’Irak qu’aux autres pays littoraux du golfe Persique d’opter pour l’entente et le dialogue dans une ambiance loin de violence et de division.

Dans une autre partie de ses propos, le général Baqeri a mentionné les menaces et les récents propos des autorités militaires américaines qui tout en s’ingérant ouvertement dans les affaires intérieures de l’Iran, avaient parlé de l’impératif d’un « changement de régime » en Iran, et il a précisé :

« Le peuple iranien, uni et soudé, a participé avec enthousiasme aux élections présidentielles dans un climat marqué par une sécurité exemplaire, il restera résolu à défendre la Révolution islamique et la République islamique et ne permettra pas aux étrangers de s’ingérer dans nos affaires ».

« Les responsables américains doivent être un peu plus sages, rationnels et logiques envers d’autres pays notamment l’Iran qui est un pays puissant et qui a résisté à déjouer tous les complots, pour ne pas se discréditer davantage », a-t-il renchéri.

Le membre du Conseil suprême de la sécurité nationale d’Iran a précisé que le plan américain consistant à imposer de nouvelles sanctions à l’Iran, notamment au CGRI, comptait au nombre de calculs erronés des États-Unis au sujet de l’Iran, sans omettre de dire que la nation iranienne avait toujours résisté à l’ordre de l’hégémonie et de l’arrogance des États-Unis et qu’elle était devenue de plus en plus forte. Il a ajouté que les prochaines sanctions seraient une occasion pour la croissance et l’autosuffisance des Iraniens qui compteront davantage sur leurs propres capacités internes.

presstv.ir