La Russie a bloqué les importations de produits agricoles et alimentaires en provenance des auteurs des sanctions. Nos agriculteurs français vont pleurer! mama!

Lors d’une conférence de presse à Moscou, le ministre russe des Affaires étrangères a expliqué que la Russie ne serait pas impliquée dans les négociations sur les conditions de la levée des sanctions et qu’elle ne négocierait pas avec les pays occidentaux. Mais nous leur rendrons la pareille, a-t-il déclaré.

« Je veux encore une fois confirmer que la Russie ne sera pas impliquée dans les négociations à propos des conditions de la levée des sanctions », a déclaré le ministre russe.

« Nous avons été obligés, comme vous le savez, de rendre la pareille et de commencer à relever les défis de développement de la Russie, compte tenu de la nécessité de se libérer de la dépendance de ceux qui se sont avérés être des partenaires peu fiables, et de ceux qui sont prêts à sacrifier leurs propres intérêts nationaux en faveur des enjeux géopolitiques », a-t-il ajouté.

Lavrov a souligné que les sanctions et la concurrence politico-économique déloyale ont joué un rôle extrêmement négatif pour la stabilité mondiale.

Dans un communiqué, il a estimé que les sanctions anti-russes de l’UE étaient le signe de la défaillance et de l’indifférence de l’Union envers les pays membres : « On ne peut plus considérer l’Union européenne comme un acteur indépendant sur la scène mondiale. »

« Le renouvellement des sanctions contre la Russie, qui est contraire aux intérêts des pays membres, illustre encore une fois la défaillance de ce système. Nul doute, ces sanctions sont un moyen de prouver l’union interne des membres… Je crains que vu les circonstances actuelles, on puisse compter sur l’UE comme un acteur indépendant et responsable », a-t-il poursuivi.

En 2014, après la destitution de l’ancien président ukrainien Viktor Yanukovych et la formation d’un gouvernement pro-occidental, des affrontements entre miliciens et forces gouvernementales à l’est de l’Ukraine ont abouti à l’annexion de la Crimée à la Russie.

Le référendum sur cette annexion du 16 mars 2014 pour dire « oui » à la Russie, n’a fait qu’aggraver le conflit et détériorer les relations de la Russie avec l’Ukraine et l’Occident. Ont suivi des sanctions anti-russes de la part des États-Unis et de l’UE.

Durant les trois dernières années, la question de l’Ukraine a été le prétexte à l’imposition de plusieurs paquets de sanctions contre les entreprises et les autorités russes. En représailles, la Russie a bloqué les importations de produits agricoles et alimentaires en provenance des auteurs des sanctions.

