Les forces aérospatiales russes🇷🇺 bombardent Deach🎥

By Andrew Illingworth

Beyrouth, Liban, 13h50 – Les forces aérospatiales russes ont récemment effectué un certain nombre de frappes de précision dans toute la campagne entourant la ville stratégique d’al-Sukhnah dans le gouvernorat de Homs, détruisant des infrastructures militaires clés appartenant à Deach. La séquence de ces frappes aériennes a été diffusée au public.

Les rapports indiquent que les attaques aériennes ciblées et détruites (comme on peut le voir clairement dans la vidéo) plusieurs dépôts d’armes de Deach et des centres de commandement.

L’heure exacte des frappes aériennes montrées dans la vidéo ci-dessous est inconnue, bien qu’il soit fort probable qu’elles aient été effectuées au cours des dernières 24 heures. C’est parce que le ministère russe de la Défense est connu pour lancer des images militaires, le jour de son enregistrement.

Que ces raids aériens stratégiques se déroulent maintenant dans la région d’Al-Sukhnah indiquent que les forces pro-gouvernementales sur le terrain sont probablement prêtes à entreprendre l’assaut final pour libérer la ville de Deach.

La ville d’al-Sukhnah représente le dernier bastion de Deach dans le gouvernorat de Homs et, à partir de maintenant, les forces pro-gouvernementales font une action concertée sur la ville à la fois par l’Ouest et par le Nord..

almasdarnews.com

Adaptation Yandex