Sarkozy à Assad : « On va mettre votre pays à feu et à sang ! »

Avant la guerre…

Révélation exclusive de Julien Rochedy, ancien président du FNJ, sur le Bréviaire des patriotes. En 2008, lors d’une rencontre entre Nicolas Sarkozy et Bachar al-Assad concernant un projet de gazoduc, le président français, contrarié par son refus, aurait promis à Assad de « mettre son pays à feu et à sang ! » Un an plus tard, des « révolutions populaires » éclataient en #Syrie…

Voici l’extrait de cette anecdote, qui pourrait bien être l’un des facteurs majeurs du déclenchement du conflit. Par Julien Rochedy @JRochedy

agoravox

Source Lebreviaire des patriotes

Avant la guerre…