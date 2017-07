Les Forces du Tigre passent au travers des lignes de Deach, Raqqa, au Sud en route vers Sukhnah

Les forces du Tigre sécurisent la région au Sud-Est de Resafa

By Andrew Illingworth

Beyrouth, Liban, 23h00 – Les « Tigre », les forces d’élite de l’armée arabe syrienne SAA, soutenues par divers alliés paramilitaires, continuent à couper les lignes de Deach au sud de Resafa, capturant la ville de Khirbet al-Halul et le champ pétrolifère de Kader aujourd’hui.

Ces dernières avancées ont mis les forces du Tigre à environ 5 kilomètres de la ville d’al-Fahda et son champ pétrolier, à 11 kilomètres de l’entrée du gouvernorat de Homs via le gouvernorat de Raqqa, à 20 kilomètres de la ville d’al-Kom, sa région du lac et à 60 kilomètres de la ville stratégique d’al-Sukhnah.

Selon les sources militaires, les forces du Tigre travaillent à sécuriser la région au Sud-Est de Resafa en direction de la ville d’al-Zamleh et de la région hautement stratégique de Ramilan B’ir. En accomplissant cette avance spécifique, le SAA assurerait le flanc de l’Est de sa poussée vers al-Sukhnah des contre-attaques de Deach.

almasdarnews.com

Les Forces du « Tigre » Souheil al-Hassan, son surnom le Tigre, Major-Général de l’Armée syrienne, Commandement des Forces spéciales

Adaptation Yandex

Carte à jour

#SAA Tiger forces liberated Ber Hawran, Ber Halul, Ber Zanati in #Raqqah province pic.twitter.com/sicImR7WPE — Islamic World News (@A7_Mirza) 14 juillet 2017

Les tigres de SAA ont capturé les champs pétrolifères Khirbat al Halul et Khadir, gouvernorat de Raqqa isis.liveuamap.com