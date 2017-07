Syrie :L’armée de l’air élimine de nombreux terroristes dans les deux banlieues de Hama et Raqqa

L’armée de l’air a frappé les positions de Deach à l’Est de Salamiyeh

Gouvernorats/ L’armée de l’air syrienne a effectué des sorties aériennes contre des rassemblements des terroristes du réseau ‘’Daech’’ dans les deux banlieues de Hama et Raqqa, leur infligeant de lourdes pertes.

Une source militaire a déclaré à SANA que l’armée de l’air syrienne avait détruit des véhicules dotés de mitrailleuses de ‘’Daech’’ dans des raids menés contre leurs rassemblements à Chujerie et sa périphérie, au sud de Kherbet Haloul, à Zamleh dans la banlieue ouest et sud-ouest de Raqqa.

Par ailleurs, la source a souligné que les raids de l’armée de l’air menés contre les regroupements et les positions des terroristes du réseau à Abou Hanaya et à Salbah dans la banlieue est de Salamiyah à Hama, s’étaient soldés par la neutralisation d’un certain nombre de terroristes de ‘’Daech’’ et la destruction de leurs armes et leurs artilleries.

Dans le même contexte, l’armée de l’air a exécuté des raids contre des positions et des véhicules des terroristes de ‘’Daech’’ à la périphérie de la ville de Deir Ezzor et dans le village de Hmeimah dans la banlieue est de Homs près des frontières administratives du gouvernorat de Deir Ezzor.

A ce propos, la source a révélé que les raids de l’armée de l’air s’étaient concentrés sur les regroupements et les positions des groupes terroristes de ‘’Daech’’ à l’alentour des deux ponts de Kanamat et Jasseri, et à la périphérie de l’aéroport de Deir Ezzor.

D’autres raids ont été menés par l’armée de l’air contre les rassemblements des terroristes du réseau à Hmeimah et qui avaient fait un certain nombre de tués parmi les terroristes et causé la destruction de leurs blindés, leurs véhicules dotés de mitrailleuses, leurs artilleries et leurs positions.

Bulletin français

sana.sy