Vladimir Poutine a visité Valaam

Visiting the Transfiguration of the Saviour Patriarchal Monastery on Valaam. With Patriarch Kirill of Moscow and All Russia. Photo – Kremlin.ru

Vladimir Poutine dans ces moments forts de ressourcement spirituel et de prière avec les moines

kremlin.ru

République de la Carélie, Russie

Le président s’est rendu au monastère patriarcal de la Transfiguration du Sauveur à Valaam le jour de la célébration de la mémoire des saints Serge et Germain, les Faiseurs de Miracles de Valaam.

The Transfiguration of the Saviour Patriarchal Monastery on Valaam. Photo – Kremlin.ru

Vladimir Poutine et le Patriarche Kirill de Moscou et de toute la Russie ont assisté à la célébration de la mémoire des Saints Serge et de Germain. Ils ont continué leur conversation après la célébration.

Le monastère patriarcal de la Transfiguration du Sauveur sur Valaam est parmi les plus respecté en Russie. Chaque année, plus de 100 000 pèlerins et touristes visitent ce monastère situé sur l’île de Valaam, au nord du lac Ladoga.

en.kremlin.ru

kremlin.ru – photos

Adaptation Yandex

Visitant le monastère de Pskovo-Pechersky en août 2000, Vladimir Poutine écrivit dans le livre des invités :

« La renaissance de la Russie et la croissance de sa puissance sont indissociables du renforcement des bases morales de la société. Le rôle et le sens de l’Eglise Orthodoxe à ce titre est immense. Que Dieu vous protège ».