L’armée de l’air élimine des terroristes de «Daech» à Deir Ezzor

L’armée de l’air a détruit par frappes intensives un QG des terroristes de «Daech» et abattu un grand nombre parmi eux dans le village de Marat

Deir Ezzor/L’armée de l’air arabe syrienne a mené des raids sur les QG et les rassemblements des terroristes de «Daech» à Deir Ezzor.

Le correspondant de SANA à Deir Ezzor a fait savoir que l’armée de l’air avait détruit dans des frappes intensives un QG appartenant aux terroristes de «Daech» et abattu un grand nombre parmi eux dans le village de Marat dans la banlieue est.

La correspondant de SANA a ajouté que l’armée de l’air avait pris pour cible les caches et les rassemblements des terroristes de «Daech» dans la zone de Tharda, la périphérie du régiment 137, le quartier de Khassarat et dans les villages de Husseiniya, Bgheiliya et Khacham, et leur avait infligé de lourdes pertes.

Sur l’axe sud de la ville de Deir Ezzor, le correspondant de SANA a indiqué que des unités de l’armée arabe syrienne avaient tué et blessé de nombreux terroristes dans des accrochages avec des groupes terroristes affiliés au réseau «Daech».

