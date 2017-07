Clash Russie/USA dans le ciel syrien

HaHaHa! Les Yankee’s s’inquiètent car ils sont exposés aux systèmes de défense aérienne syriens et russes! 😩

James Mike Holmes, commandant général de l’Air Combat Command, cité par la revue américaine Defense One, a déclaré que les chasseurs américains et russes étaient potentiellement à « une ou deux secondes de déclencher une guerre accidentelle au-dessus de la Syrie ».

« Un cessez-le-feu fragile a peut-être pris place en Syrie, mais la situation dans l’espace aérien du pays — qui est bondé d’avions des États-Unis, de la Russie, de la Syrie et de la coalition — est plus dangereuse que jamais », a-t-il expliqué, avant d’ajouter : « Tous les jours, on est à une ou deux secondes d’une erreur de calcul des pilotes de chasse qui pourrait entraîner une escalade du conflit. »

« Lorsque les Russes ont apporté des systèmes de défense antiaérienne de plus en plus sophistiqués, nous nous sommes retrouvés, à l’endroit même où nous effectuions des vols de routine, à la portée de ces systèmes. Maintenant, si l’on survole la zone de désescalade pour surveiller les forces iraniennes qui essaient de progresser et menacent les forces de la coalition que l’on soutient en Syrie, on se retrouve exposé aux systèmes de défense aérienne russes et syriens et c’est difficile de savoir lequel est à qui, et on est aussi exposé aux radars air-air russes et syriens, et là encore il est difficile de dire lequel est à qui », a-t-il poursuivi.

« Les États-Unis sont confrontés à un risque croissant de se tromper de cible parce que les Russes et les Syriens utilisent des Soukhoï Su-24 et autres équipements et informations en commun. Une erreur de calcul peut déclencher une guerre », a-t-il déclaré.

presstv.ir