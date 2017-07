Responsable irakien: « Parmi les 30 mille étrangers de Daech, nous avons tué 28 mille »

En plein vacances d’été, les péquenauds rentrent à la maison, ils sont malades de la « Zoubida » ou quoi!

Le chef du comité parlementaire de sécurité et de défense , Hakem Zamili a révélé le nombre des combattants étrangers qui sont entrés en Irak avec Daech, soulignant qu’ils venaient de l’Asie de l’Est, de l’Europe, de la Tunisie et de l’Arabie Saoudite, selon l’agence d’information iranienne Farsnews.

S’exprimant au cours d’une conférence tenue par la Chambre des représentants , M.Zalimi a déclaré que « le nombre de combattants étrangers qui sont entrés en Irak dans le cadre de Daesh étaient de 30 mille combattants et dont 28 mille ont été tués » ajoutant que « deux mille combattants pénètrent l’Irak tous les mois, via la Turquie ».

Il a expliqué: »ces chiffres comprennent: neuf mille combattants de l’Asie orientale et de l’Europe, huit mille et six mille combattants de la Tunisie et trois mille de l’Arabie Saoudite », expliquant que « ceux qui ont fui ont regagné leur région d’origine ».

Le Comité de la sécurité nationale au Congrès des États-Unis a reçu plus tôt, une évaluation de la présence de combattants étrangers dans les organisations terroristes en Syrie et en Irak. Selon les responsables de la sécurité, le pourcentage de voyage de ces combattants vers les zones de conflit est sans précédent, sachant que le nombre de combattants étrangers est d’environ 20 mille, dont plus de 3 mille de pays occidentaux.

french.almanar.com.lb