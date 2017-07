« Le #Hezbollah se dote de sites balistiques souterrains »

⚠️ Le Hezbollah est en mode balistique, fini le temps où il était ciblé par les missiles israéliens

Aux yeux des Israéliens, tout prétexte est bon pour justifier une action militaire israélienne contre le Liban ou dans le sud de la Syrie. Se référant aux takfiristes avec qui il travaille depuis 2011, Israël dit craindre que le Hezbollah ne se dote de « cités balistiques souterraines » à la faveur d’une assistance iranienne.

Le journal israélien Yediot Aharonot se réfère aux terroristes takfiristes actifs dans le sud de la Syrie et au Golan pour annoncer que le Hezbollah est « sur le point de se doter de silos souterrains bourrés de missiles ».

« L’Iran construit en ce moment même une usine d’armement pour le Hezbollah, usine qui est nichée à 50 mètres de profondeur sous le sol. C’est un site que le Hezbollah compte utiliser pour contrer les frappes balistiques israéliennes », reconnaît le journal avant d’évoquer d’autres sources, toujours liées à « l’opposition » takfiro-wahhabite, qui affirment : « Cette usine est composée de deux sites souterrains : l’un d’entre eux servirait à fabriquer des missiles sol-sol Fateh d’une portée de 300 kilomètres tandis que l’autre se situerait non loin des côtes libanaises. Le second site serait un site de production de pièces de missiles, lesquels seraient montés ailleurs ».

Mais le journal israélien n’est pas le seul média de la région à avoir consacré un article aux « silos balistiques du Hezbollah » : le quotidien koweïtien Al-Jarida affirme dans l’un de ses derniers numéros que la Résistance libanaise est désormais « capable de fabriquer des canons, des mitraillettes, des roquettes voire des obus anti-blindés » et que « ces engins ont été tous mis à l’épreuve des faits » au cours de la guerre en Syrie : « les missiles anti-blindés fabriqués par le Hezbollah ont même réussi à pulvériser les voitures piégées » des terroristes takfiristes qui s’apprêtaient à foncer sur les positions du Hezbollah.

Mais à quoi jouent réellement Israël et ses « amis régionaux » ? Mis à part le droit « naturel » du Hezbollah de prémunir le Liban contre toute agression venue de l’extérieur, quelques remarques s’imposent :

Depuis la défaite plus que prévisible des terroristes en Syrie face à l’armée syrienne et son allié le Hezbollah, Israël a franchi un nouveau palier dans sa campagne de dénigrement anti-Résistance. Les allégations formulées à tort et à travers par Israël contre la Résistance renforcent même l’hypothèse d’une confrontation militaire imminente de part et d’autre. C’est sur fond de ces hypothèses qu’Israël a annoncé la construction d’un mur long de 11 kilomètres et haut de 7 mètres le long de ses frontières nord avec le Liban afin de contrer le « Hezbollah » : en effet, Tel-Aviv reconnaît par là que le temps où le Hezbollah et le Liban étaient passivement pris pour cible par les missiles israéliens est bien révolu : au cours de tout face-à-face à venir, le Hezbollah adoptera une posture offensive. Israël craint désormais l’infiltration des commandos hezbollahis dans les colonies de peuplement qui risquent même de tomber entre les mains de ses combattants. Une dernière estimation des services de renseignement israéliens l’a même prouvé : le mur en question, loin de pouvoir endiguer « une offensive du Hezbollah », contribuerait tout au plus à la ralentir. La chaîne 10 de la TV israélienne s’apitoyait déjà au cours d’une récente émission sur le sort de « 22 colonies israéliennes » exposées à une « éventuelle agression » de la Résistance.

Mais au-delà de la sempiternelle recherche de Tel-Aviv à « se victimiser » et à justifier par avance son agression militaire à venir, il y a à travers cette soi-disant « nouvelle menace contre Israël » une volonté de « faire chanter » : l’opération de chantage vise non pas les ennemis d’Israël, mais ses amis, à commencer par l’Arabie saoudite, cibles « indirectes » des articles que rivalisent à publier les journaux israéliens sur « les silos balistiques » du Hezbollah. Très subtilement, la plupart de ces journaux ne manquent pas de citer de façon automatique le nom du mouvement yéménite Ansarallah aux côtés du Hezbollah, à chaque fois qu’il s’agit de brandir la menace de prétendues usines d’armement de la Résistance. Cette méthode aiderait Tel-Aviv à mieux soutirer de l’argent aux Saoud face à « l’épouvantail hezbollahi ».

Une chose est sûre : Israël se prépare à déclencher une guerre sans merci contre l’axe de la Résistance, car il en sent l’inexorable montée en puissance. La campagne de désinformation qu’il poursuit contre le Hezbollah vise à lui faciliter la tâche au cours d’une confrontation militaire à venir, qui sera tout sauf facile à gagner.

parstoday.com